Раскрыта личность устроившего стрельбу в Таиланде солдата

Раскрыта личность солдата, открывшего стрельбу по людям около торгового центра на востоке Таиланда. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает Bangkok Post.

По данным генерал-лейтенанта Таня Криатисарн (Thanya Kriatisarn), стрелка зовут Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma). Также был опознан убитый им полковник Анантарот Красэ (Anantharot Krasae). Известно, что в числе погибших еще один солдат и 63-летняя женщина. Другие детали не раскрываются.

В сети также появились фото нападавшего. На одном из снимков мужчина, одетый в военную форму, держит в руках оружие. Его лицо закрывает черная маска. На другом лицо преступника видно.

Как стало известно ранее 8 февраля, солдат открыл стрельбу по людям около торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат). В результате произошедшего погибли как минимум 10 человек, кроме того, многие пострадали.

По предварительным данным, военнослужащий угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой.

Предполагается, что преступник все еще находится в здании. Кроме того, мужчина выкладывает в социальные сети фото- и видеозаписи массовой стрельбы. На опубликованных кадрах заметен фрагмент, как стрелок открывает огонь по людям, после чего они в панике разбегаются. В одном из роликов он заявил, что измотан стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.

О мотивах преступления пока неизвестно. Также сообщается, что перед стрельбой в городе он расстрелял двух сослуживцев.

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