Россияне резко закупились долларами

Россияне начали резко скупать иностранную валюту сразу после Нового года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Материалы по теме «Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно» Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов

Объем покупок долларов в январе 2020 года вырос на 24 процента по сравнению с январем 2019-го, свидетельствуют данные, собранные со всех обменных пунктов кредитного учреждения в стране. Средняя сумма покупки долларов увеличилась на 3 процента. Евро оказался менее популярным среди россиян. Объем его покупок по сравнению с прошлым годом снизился на 8 процентов, а средняя сумма сократилась на 14 процентов.

Чаще всего доллары и евро покупали в Москве и Санкт-Петербурге. Лидерами по покупке долларов также стали Новосибирск, Ставрополь и Саратов, по покупке евро — Саратов, Калининград и Новосибирск.

Пик спроса на валюты пришелся на 10 января. По мнению банка, это связано со снижением курсов. Во второй половине месяца, когда валюты начали двигаться вверх, сильных всплесков покупательской активности больше не наблюдалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!