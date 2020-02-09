Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

Массовая драка со стрельбой в подмосковном Сергиевом Посаде попала на видео. Запись происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

Мужчины устроили драку на Институтской улице города возле кафе. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют лежащего на земле человека. На заднем плане за припаркованным автомобилем также лежит человек. Во время потасовки подбегает еще один участник и стреляет в лежачего, затем мужчины садятся в автомобили и уезжают.

В результате два человека с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Нападавшие скрылись, полиция разыскивает их.

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