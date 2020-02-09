Аутсайдеры АПЛ сыграли вничью

«Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 февраля, и завершилась со счетом 1:1. На 19-й минуте Абдулайе Дукуре вывел гостей вперед. На 78-й минуте защитник «шершней» Эдриан Мариаппа поразил собственные ворота.

Ничья позволила «Брайтон»у набрать 27 очков и выйти на 15-е место в турнирной таблице. «Уотофрд» имеет в активе 24 очка и располагается на 19-й строчке.

В следующем туре «Брайтон» 22 февраля на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Уотфорд» днем позже на чужом поле встретится с «Манчестер Юнайтед».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!