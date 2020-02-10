Кремль отреагировал на идею обмена послами с Украиной

Москва и Киев пока не ведут предметного разговора об идее обмена послами. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление российского МИД о том, что Москва поддержит возможное решение украинского лидера Владимира Зеленского вернуть дипломатов, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, говорить о кандидатурах на пост посла России на Украине преждевременно. Он добавил, что на экспертном уровне определенные дипломатические контакты имеют место быть.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипломатические отношения с Украиной оказались свернуты по вине Киева, но Россия не будет против, если там решатся на возвращение послов.

После в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили об отсутствии планов возвращать посла в Москву.

Украина отозвала посла в РФ в 2014 году, российский посол на Украине проработал до 2016 года.

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