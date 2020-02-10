Билли Айлиш смутилась на «Оскаре» и стала мемом

Певица Билли Айлиш побывала на 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Ее смущенное выражение лица во время выступления актрис Кристен Уиг и Майи Рудольф попало на камеру и стало мемом. Прямую трансляцию церемонии, состоявшейся 10 февраля, в России вел онлайн-кинотеатр Okko.

В Twitter многие выложили фрагменты видео и фотографии с растерянной Айлиш, предположив в шутливой форме, чем могла быть вызвана ее эмоциональная реакция. «Мама, прекрати позорить меня», — подписала Ilana Kaplan. «Когда бумер [бумер — представитель поколения беби-бумеров, родившихся в период 1946-1965 годов] говорит, что в его времена колледж стоил 134 доллара», — предположила Ziwe.

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Некоторые пользователи описали, в каких ситуациях такая мимика, как у Айлиш, может быть уместна. «У нас было такое же выражение лица, когда ты получила все свои "Грэмми"», — обратилась к 18-летней певице Paola Ayleen. А пользователь по имени Gilbert Cruz отметил, что делает такое же лицо, когда видит себя в кадре.

Ранее Айлиш стала обладательницей музыкальной премии «Грэмми» в пяти номинациях: «Лучшая песня», «Лучшая запись», «Альбом года» и «Лучший новый музыкант». В последний раз такое количество наград в главных категориях удалось собрать Кристоферу Кроссу в 1981 году.

Посмотреть запись церемонии можно в онлайн-кинотеатре Okko.

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