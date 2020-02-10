Американский актер пришел на «Оскар» в платье и на каблуках

Американский актер Билли Портер пришел на 92-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» в платье и на каблуках. Он прибыл одним из первых и сфотографировался на красной дорожке. Прямую трансляцию церемонии вручения «Оскара» ведет онлайн-кинотеатр Okko.

Ранее в феврале Билли Портер пришел на детское шоу «Улица Сезам» в черном платье и разозлил американцев своим нарядом.

92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля. Прямую трансляцию в России эксклюзивно ведет при поддержке Lay's онлайн-кинотеатр Okko. До 3 марта 2020 года в Okko также можно будет посмотреть церемонию в записи.

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