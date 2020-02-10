Россиянин пошел на могилу кота и пропал

Доцент Балтийского государственного технического университета «Военмех» в Петербурге ушел на могилу кота и пропал на несколько дней. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

Мужчина ушел и перестал выходить на связь 6 февраля. Через три дня его жена обратилась в полицию. Она рассказала полицейским, что они жили без конфликтов и ранее муж не сбегал.

Через некоторое время женщина снова обратилась в полицию, чтобы сообщить, что муж нашелся. Оказалось, что все это время мужчина выпивал с друзьями в гаражах.

В январе сообщалось, что житель Камчатки заблудился и провел на морозе три дня, греясь у костра. Мужчина поехал из одного села в другое на снегоходе и пропал, родственники начали его искать. Оказалось, что, заблудившись из-за непогоды, он начал жечь бензин, чтобы согреться. На тот момент температура в регионе опускалась до минус 15-20 градусов. Предварительно, мужчина получил легкое обморожение стоп и кистей.

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