Заблудившийся россиянин провел на морозе трое суток и выжил

Житель Камчатки заблудился и провел на морозе три дня, греясь у костра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление МЧС.

О происшествии стало известно в понедельник, 20 января. По данным ведомства, об исчезновении 39-летнего мужчины рассказал его брат, живущий в Карагинском районе. По словам заявителя, мужчина поехал на снегоходе из села Ивашка в село Карага и пропал.

Мужчину несколько дней искали спасатели и волонтеры. Его обнаружили в 12-ти километрах от устья реки Макаровка. Оказалось, что он выехал в село Карага в условиях непогоды и заблудился. Тогда он начал жечь бензин, чтобы согреться.

На тот момент температура в регионе опускалась до минус 15-20 градусов. Мужчину отвезли в ближайшую больницу. Предварительно, он получил легкое обморожение стоп и кистей.

25 декабря сообщалось, что в Якутии школьник сбежал из дома и получил обморожение обеих стоп I-II степени. Родители обратились в полицию с заявлением о розыске через несколько дней после того, как их сын пропал. Его нашли на улице возле дома. Причины побега подростка не уточняются.

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