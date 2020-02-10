Легионер «Зенита» предпочел жизнь в России Италии

Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони предпочел жизнь в России Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне нравится, как все выстроено, как все действует и работает в России. Год назад я говорил об этом после аренды в "Аталанту" и сейчас, после "Сампдории", могу подтвердить те слова. Италия — отличная страна, но ей далеко до России», — посчитал Ригони.

Футболист заявил, что в России лучше устроен быт, люди пунктуальнее, а транспорт не выбивается из графика. «Если что-то требуется в России, и моя просьба, как правило, моментально выполняется. В Италии я что-то просил, и где-то через неделю получил это», — отметил он.

1 февраля Ригони досрочно вернулся в «Зенит» из аренды «Сампдории». В нынешнем сезоне он провел за команду девять матчей в чемпионате Италии и отметился одним результативным пасом.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года. С августа 2018-го по январь 2019-го он находился в аренде в «Аталанте», а с сентября 2019-го по январь 2020-го в «Сампдории». Его контракт с петербургским клубом действует до 30 июня 2021 года.

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