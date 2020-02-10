Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Российские военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Пока в пилотном проекте участвуют Промсвязьбанк, «Военторг» и «Армия России». Газета уточняет, что первые ритейлеры выбраны не случайно: «Армия России» — единственный продавец фирменной военной одежды и аксессуаров, а в «Военторге» делают покупки солдаты и офицеры, проходящие службу с отдаленных гарнизонах.

Военнослужащих в программе лояльности разделят на три категории. В первую войдут обладатели звания Героя России, орденов «Святого Георгия» или «За заслуги перед Отечеством». Для них предусмотрена скидка 20 процентов в магазинах «Армия России» и 5 процентов в сети «Военторг».

Ко второй категории отнесли награжденных орденами «Александра Невского», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Кутузова», «Нахимова», «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги» и знаком отличия «Георгиевский крест». Они получат скидки 15 и 4 процента соответственно.

В третьей категории будут награжденные орденами «Почета», «Дружбы», знаком отличия «За безупречную службу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Нестерова», а также «За спасение погибавших». Совершать покупки они смогут со скидками в 10 и 3 процента.

Проект пока носит экспериментальный характер. Ожидается, что в будущем список ритейлеров, желающих сотрудничать с Минобороны, расширится. Так, ведомство уже ведет переговоры с X5 Retail Group.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах. Согласно документу, каждый гражданин сможет самостоятельно выбирать, как именно он будет получать информацию о льготах. Сделать это можно будет через портал госуслуг, единый колл-центр или посещение органа власти.

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