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Опубликован полный список пострадавших на Евромайдане силовиков

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Украинское издание «Страна.ua» опубликовало полный список силовиков, пострадавших во время протестов на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах. Всего в документе указаны фамилии почти тысячи человек.

«Документ открывает глаза на масштабы насилия против сотрудников правоохранительных органов. После его прочтения преподносить майдановцев как исключительно обороняющихся и "мирных протестующих" никак не получается», — говорится в статье.

Первым в списке значится беркутовец Владислав Бабкин — 30 ноября 2013 года, в первый день столкновений, он получил ушиб левой кисти. Уточняется, что всего в ту ночь пострадали 15 силовиков. У них были зафиксированы ушибы, гематомы, рваные раны, химический отек глаз.

Еще 140 сотрудников правоохранительных органов пострадали 1 декабря, в ходе штурма протестующими Администрации президента. Среди причин госпитализации — отравление неизвестным веществом, переломы бедра и голени, потеря сознания от удушья, рваные раны подбородка и уха, сотрясение мозга.

В середине декабря, когда милиция снимала блокаду с правительственного квартала, начали появляться другие травмы, например, ушиб спины. «То есть кто-то догонял и добивал сотрудников милиции», — объясняет «Страна.ua». Далее встречались более серьезные ранения — проникающие ножевые.

«Но самое главное — это огнестрельные ранения. Их в документе 140 и еще девять контузий», — говорится в публикации.

В списке указаны только фамилия пострадавших.

В декабре 2019-го адвокаты экс-бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» попросили президента Украины Владимира Зеленского амнистировать всех сотрудников МВД, которые находились на Майдане. Защитники считают, что основой судебных разбирательств в делах, связанных с Евромайданом, лежит политическая составляющая, поскольку последствиями тех событий стала смена власти в стране.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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