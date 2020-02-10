Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»

Российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 вооружат гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160. «Проработка такого варианта должна завершиться в этом году», — добавил собеседник агентства. Однако не уточняется, будут ставить ракеты на строевые Ту-160 или на модернизированные Ту-160М.

О первом полете Ту-160М стало известно 2 февраля. Опытный экземпляр бомбардировщика-ракетоносца пилотировали летчики-испытатели Жуковской летно-испытательной и доводочной базы под руководством Арни Наскидянца.

Обновленная модель модернизированного самолета должна выйти в серийное производство в 2021 году. О сборке Ту-160М на «Казанском авиационном заводе» (КАЗ) сообщалось в ноябре 2019 года. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 был разработан в ОКБ Туполева в 1970-х годах, боевой самолет стал эксплуатироваться с 1987 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!