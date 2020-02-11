Беглый украинский депутат попросил политубежища в Германии

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко подал заявление о предоставлении политического убежища в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на его адвоката Инго Миноджио.

Сейчас Онищенко ожидает решения суда об экстрадиции на родину. По словам Миноджио, на Украине беглого экс-депутата Рады ожидает опасность для его жизни и здоровья.

Адвокат также рассказал о «катастрофических» условиях содержания в СИЗО на Украине. Миноджио отметил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко по-прежнему имеет большое влияние в стране и представляет опасность для Онищенко.

Миноджио также подчеркнул, что экс-депутат готов выехать в Россию в том случае, если Германия откажет в предоставлении убежища, а суд отклонит запрос Украины на экстрадицию как политически мотивированный. Адвокат отметил, что у Онищенко есть российский паспорт.

На Украине Александр Онищенко подозревается в организации схемы похищения госсредств. В Генпрокуратуре полагают, что с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, включая «Укргаздобычу», при участии Онищенко продавали добываемый в стране газ по заниженной цене, что нанесло государству ущерб на три миллиарда гривен (около 113 миллионов долларов по текущему курсу). В июле 2016-го Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Онищенко, однако к тому моменту он уже покинул Украину.

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