Честная старшеклассница нашла набитую деньгами авоську и вернула владельцу

В канадском городе Милтон, провинция Онтарио, честная старшеклассница помогла вернуть владельцу сумку с наличными, которую тот потерял на улице. Об этом сообщает CTV News.

В субботу, 8 февраля, 17-летняя Кайли Макдоналд (Kylie McDonald) заметила на городской площади авоську с пластиковыми папками. На каждой папке было указано, сколько внутри денег. В сумме выходило около 30 тысяч канадских долларов (1,4 миллиона рублей).

По словам девушки, она никогда не видела такого количества наличных. «Первое, что я подумала, было: "Ух ты, прям как в кино"», — рассказывает она. С помощью бабушки Кайли добралась до ближайшего отделения полиции и сдала находку.

По информации на папках полицейские определили, что деньги потеряла соседняя стоматологическая клиника, и вернули их законному владельцу. На следующий день он встретился с Кайли и передал ей награду — чек на 500 канадских долларов (24 тысячи рублей). Девушка собирается потратить их на новый компьютер.

В 2014 году сообщалось, что китайский таксист вернул пассажирам забытые 170 тысяч юаней. Он нашел бумажный пакет с деньгами на заднем сиденье своей машины и сразу же поспешил вернуть всю сумму рассеянным владельцам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!