Появилось пугающее видео c неизвестного беспилотника-камикадзе

@DenisDionisov / Twitter

Американское издание The Drive обратило внимание на ролик с вероятным нападением беспилотника-камикадзе неизвестной модели на бронированную машину, опубликованный пользователем DenisDionisov в Twitter.

Представленное видео в публикации названо пугающим — в нем с камеры, установленной на самом дроне, показано приближение данного летательного аппарата к цели, окруженной людьми.

Ролик обрывается незадолго до вероятного контакта беспилотника с машиной. В The Drive допускают, что на видео, которое могло быть снято на Аравийском полуострове, фигурирует бронированная машина Stryker или Kodiak.

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В издании не ручаются за подлинность ролика и не исключают, что в действительности на нем показано приземление вышедшего из строя летательного беспилотника.

В феврале 2019 года концерн «Калашников» на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби представил беспилотный летательный аппарат KYB, который может самостоятельно взрываться.

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