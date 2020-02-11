Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет

Россиянин, который в детстве был украден отцом, через 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые получил паспорт. Об этом пишет РИА Новости.

В 2000 году родители семилетнего мальчика из Волгоградской области развелись, ребенок проживал с матерью, отец забирал его на выходные, а однажды не вернул. Женщина поехала к нему домой, но никого там не обнаружила. Соседи рассказали, что мужчина с сыном и престарелой матерью куда-то уехали. Бывшая жена обратилась в полицию, но розыск ничего не дал.

По информации полиции, мужчина привез ребенка в Ростов-на-Дону, где они жили по съемным квартирам и гаражам. При этом отец жестоко обращался с сыном, мальчик закончил всего два класса. За прошедшие 20 лет бабушка мальчика умерла, а родитель оказался в тюрьме за незаконный оборот наркотиков. Мужчине, оставшемуся без родных и документов, помогли найти мать через соцсети его коллеги по автомойке. Молодой человек переехал к ней в город Фролово Волгоградской области.

В сентябре 2019 года в России спустя 20 лет нашлась уроженка Белоруссии Юлия Горина. В 1999 году в возрасте четырех лет она потерялась в электричке. Ее родители несколько дней ходили по станции в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, однако поиски не дали результатов. Воссоединиться с семьей Гориной помог ее молодой человек, который обнаружил информацию о без вести пропавшей Юлии в Белоруссии.

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