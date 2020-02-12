В российской клинике объяснили камеры в кабинетах гинекологии

Камеры наблюдения в кабинетах гинекологии необходимы для контроля имущества, качества работы медработника и в целях антитеррористической безопасности. Об этом сказал главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, сообщает РИА Новости.

Седнев отметил, что камеры настроены так, чтобы пациента почти не было видно, и его было сложно идентифицировать. Они снимают рабочее место врача, съемки «не носят личный характер». «Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры, изменить это дистанционно невозможно», — пояснил он, добавив, что доступ к видеоданным есть только у него, частично у системного администратора и руководителей подразделений консультации.

По его словам, у медучреждения «есть обязательства» по оснащению всех помещений системой видеомониторинга. Это позволило свести к минимуму жалобы. Предупреждения об аудио- и видеосъемках размещены на стенах в клинике и прописаны в согласии на обработку персональных данных.

Ранее жительница Калининграда пожаловалась в региональный Минздрав и прокуратуру на женскую консультацию, где в кабинете УЗИ увидела камеру наблюдения. В ответ ей сказали, все все законно.

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