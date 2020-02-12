Эвакуированная из Китая россиянка рассказала об условиях карантина

Помещенная в карантин под Тюменью 27-летняя студентка Марина Зайцева из Ярославской области рассказала, что ее и других эвакуированных из Китая россиян кормят из пластиковой посуды и не сообщают результаты анализов на коронавирус. Ее слова приводит Deutsche Welle.

Девушка заявила, что не знает, с чем связано кормление из пластиковой посуды. «То ли нет возможности мыть столько тарелок, то ли из-за дезинфекции», — сказала Зайцева. Кормят эвакуированных три раза в день, а также приносят им фрукты. «На самом деле, мы живем от одного приема еды до другого», — рассказала она. Распорядок дня свободный, по утрам медики измеряют температуру.

Кроме того, помещенные в карантин дважды сдавали анализы, но результатов им до сих пор не сообщили. Врач сказал Зайцевой, что они еще не готовы. По ее словам, о том, что анализы отрицательные, она узнала из российских СМИ.

При заселении эвакуированных попросили сдать всю одежду на дезинфекцию, в том числе нижнее белье. Ручную кладь оставить разрешили. Вместо старой одежды им дали пижаму, банный халат, ночную рубашку и тапочки. «Пижама мне тоже велика, так что я хожу в халате. Еще сразу выдали тапочки, а нижнее белье и носки принесли только два дня назад [интервью записывалось 11 февраля]», — рассказала Зайцева.

По ее словам, эвакуированные смогут улететь 18 или 19 февраля. «Нам сказали, что если мы выйдем из палаты, то карантин автоматически продлится еще на 14 дней. Сказали, что в коридоре очень много камер», — отметила Зайцева. Вместе с тем девушка отметила, что в целом ее устроили условия содержания.

5 февраля в Россию прибыли два самолета из Уханя, на борту которых находились почти 150 пассажиров, в основном россияне. Всех эвакуированных поместили в карантинный центр под Тюменью.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию. По данным на утро 12 февраля, число жертв коронавируса в Китае достигло 1113, выздоровели 4740 человек. Общее количество случаев зараженных достигло 44,6 тысяч.

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