Президент США Дональд Трамп анонсировал увольнения в Белом доме вслед за специалистом по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) Александром Виндманом, который дал против него показания по делу об импичменте. Его слова приводит ТАСС.

Трамп заявил, что сократит часть сотрудников или переведет на другую работу. Американский лидер добавил, что недоволен Виндманом, так как тот сообщил очень некорректные сведения в Конгрессе. «Теперь военные могут поступать с ним так, как захотят», — пояснил Трамп.

Также глава Белого дома поздравил председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, в распоряжение которого попал экс-специалист по Украине.

Американский президент уволил двух человек, которые давали против него показания по делу об импичменте. Вторым из них стал американский посол в Евросоюзе Гордон Сондланд. Он и Виндман выступали в палате представителей Конгресса США, что в итоге позволило контролирующим ее демократам выдвинуть главе государства обвинения.

5 февраля сенат Конгресса признал главу государства невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, в чем его обвиняли демократы. Таким образом не набралось необходимых для импичмента президента голосов.

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