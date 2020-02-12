Россияне массово закупились эротическим бельем в преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные интернет-магазина Ozon.

По его данным, с 6 по 11 февраля продажи эротического белья взлетели на 280 процентов. Пятерка самых популярных моделей состоит из черных кружевных боди.

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Кроме того, в преддверии праздника на 241 процент увеличились продажи эротических игр, среди которых самая популярная — «Камасутра» в формате шоколадного набора и игральных кубиков.

Также среди россиян увеличился спрос на ароматические масла (продажи выросли на 181 процент по сравнению со средним значением в 2020 году), постельное белье (плюс 168 процентов), воздушные шары в форме сердец и свечи (прибавили по 120 процентов).

Ранее сотрудники спа-отелей раскрыли самые непристойные вопросы, которые получали от клиентов. По словам одного из них, среди неожиданных был вопрос об опасности секса в горячей ванне, джакузи или в бассейне. Другой рассказал, как в преддверии Дня святого Валентина постояльцы заказывали в номера афродизиак, взбитые сливки, топленый шоколад и горячий воск, требуя, чтобы все это им принес «обнаженный дворецкий».

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