Влюбленные пары поборются за ночь в самом романтичном месте в мире

Платформа по аренде жилья Airbnb предложила влюбленным парам поселиться в доме Джульетты в канун дня Святого Валентина. Но за эту возможность они должны побороться, пройдя специальный отбор. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Дом Джульетты в Вероне претендует на звание самого романтичного места не только в Италии, но и во всем мире. Ежегодно сотни тысяч туристов приезжают посмотреть на балкон, где герои шекспировского романа признались друг другу в любви. Расположенный поодаль живописный внутренний дворик проникнут атмосферой романтики и хранит секреты всех приезжающих туда влюбленных пар.

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Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте Airbnb и написать письмо Джульетте, поделившись своей историей любви. Организаторы конкурса просят объяснить, почему вы и ваш партнер стали бы идеальными гостями в этом культовом романтическом месте. Заявки принимаются до понедельника, третьего февраля.

Победители смогут заселиться в знаменитый дом из трагедии Шекспира и отпраздновать там День всех влюбленных. К их услугам предлагается личный дворецкий, шеф-повар со звездами Мишлен, а спать они будут в кровати, которая использовалась в съемках фильма «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли в 1960-х годах.

В прошлом году японские женщины взбунтовались против Дня святого Валентина. В японских традициях в этот день принято дарить всем мужчинам-коллегам шоколад. Многим женщинам приходится тратить на такие презенты тысячи иен. В Японии такая практика называется giri choco или «обязательный шоколад». Предполагается, что мужчины должны ответить 14 марта в Белый день — событие, придуманное производителями конфет для повышения продаж.

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