В Киеве заявили о планах превратить Донбасс в цветущий край

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах реинтегрировать Донбасс и превратить его в «цветущий край». Трансляция его первого брифинга на новом посту велась в Facebook.

«Мы должны сделать из места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, действительно цветущий край. Где будет развиваться экономика. Есть такая мечта. После войны мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб», — сказал он.

Также на брифинге Ермак заявил, что прекращение боевых действий в Донбассе будет основным приоритетом его работы на посту главы офиса президента.

В октябре 2019 спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для возвращения региона в состав Украины потребуется комплекс мероприятий.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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