Новый глава офиса Зеленского назвал основной приоритет своей работы

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал прекращение конфликта в Донбассе основным приоритетом своей работы. Трансляция его первого брифинга на новом посту велась в Facebook.

Ермак отметил, что конфликт в Донбассе нужно решить «в интересах Украины». Он также подчеркнул, что внешнеполитические направления останутся в центре его внимания.

Кроме того, Ермак заявил, что позиция Украины касательно Донбасса и Крыма не изменится и останется той же, что была накануне саммита «нормандской четверки» в декабре прошлого года.

Об увольнении Богдана с поста главы офиса президента Украины стало известно 11 февраля. Перед своей отставкой у него состоялся «неприятный разговор» с главой государства Владимиром Зеленским, после которого Богдан собрал своих заместителей и дал им понять, что уходит, при этом заявив: «Теперь каждый сам за себя».

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