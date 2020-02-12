Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.

Сообщается, что погибшие — 62-летние бизнесмены. Они спали в разных комнатах, и оба отравились угарным газом, не проснувшись. Несчастный случай произошел из-за неисправного газового котла в доме, который принадлежал одному из выходцев из России.

Полиция явилась на место происшествия после того, как родственники одного из погибших не смогли до него дозвониться и стали бить тревогу. Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что признаков насильственной смерти нет. Следователи также не обнаружили никаких признаков того, что дом пытались ограбить. Имена погибших не раскрываются.

В декабре 2019 года стало известно о гибели россиянки в испанской провинции Барселона: она была убита своим любовником-испанцем. Убийца был задержан и признал свою вину.

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