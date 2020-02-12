Снюс оказался опаснее сигарет

Употребляющие снюс (сосательный табак) люди наносят своему организму больший вред, чем потребители обычных сигарет. Это связано с тем, что смесь находится во рту дольше сигаретного дыма, и вредные вещества всасываются больше, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В службе отметили, что никотин и другие химические вещества высвобождаются из снюса в слюну и через слизистую полости рта сразу попадают в кровь. Кроме того, более 30 из всасываемых веществ имеют потенциальный канцерогенный эффект, то есть способны провоцировать рак. Самыми опасными из них оказались нитрозамины, которые образуются при ферментации табака на этапе производства.

«Хотя бездымный табак и содержит меньше канцерогенов по сравнению с сигаретами, это не аргумент в его пользу. Даже один единственный канцероген может вызывать мутации, приводящие к раку», — подчеркивается в публикации. В частности, из-за снюса могут развиться онкологические заболевания полости рта, легких, пищевода, поджелудочной железы. Длительное употребление такого табака ведет к развитию тахикардии, гипертонии, разрушению зубов, пародонтозу, появлению запаха изо рта. У подростков происходит остановка роста, ухудшение когнитивных способностей, нарушение памяти и концентрации внимания, ослабление иммунитета, повышаются агрессивность и возбудимость, увеличивается риск развития онкологических болезней.

За 30 минут в слюну попадает в десятки раз больше никотина, чем содержится в одной крепкой сигарете, — до 22 миллиграммов. Это ведет к быстрому формированию зависимости и толерантности. Отказаться от снюса становится сложнее, чем от курения.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о полном запрете продажи никотиносодержащих смесей.

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