Шри-Ланка решила вновь заработать на россиянах

Туристические визы на Шри-Ланку вновь сделали платными для российских путешественников. Об этом решении сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство республики в Москве.

Так, по информации источника агентства, теперь власти южно-азиатского государства смогут заработать на каждом из туристов 35 долларов, если те будут оформлять визу онлайн. При этом получение визы в аэропорту прибытия обойдется на пять долларов дороже.

«Для получения визы в аэропорту Шри-Ланки необходимо предоставить обратный билет, ваучер на проживание в отеле и подтвердить финансовое состояние», — говорится в сообщении.

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Кроме того, уточняется, что дети младше 12 лет могут получить въездной документ бесплатно.

В августе 2019 года Шри-Ланка ввела бесплатные визы для граждан 45 стран для привлечения туристского потока в связи с тем, что путешественники начали массово покидать остров из-за террористических актов.

В апреле того же года крупные российские туроператоры временно перестали продавать туры в Шри-Ланку в связи с несколькими террористическими атаками, произошедшими на острове в день католической Пасхи. В результате взрывов погибли 359 человек, более 500 были ранены. В числе погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них не было.

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