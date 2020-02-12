Названы популярные у россиян страны для путешествий

Турция заняла первое место в топе туристических стран у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.me.

Также наиболее популярными странами для путешествий осенью 2019-го года стали Германия и Италия. С 1 сентября по 30 ноября 2019 года жители России скачивали карты этих государств чаще, чем остальных.

В Турции, которая и летом прошлого года заняла первое место у российских путешественников, привлекает Средиземноморское побережье, рассказали авторы исследования. В Италии россиян интересует столица — Рим. Германия оказалась на третьем месте, хотя раньше Берлин находился гораздо ниже в рейтингах.

Жители России также отдыхали в Польше, Испании, Чехии, Франции и Таиланде, который оказался единственной азиатской страной в топ-10. Замкнули рейтинг Грузия и Литва.

В ноябре прошлого года стало известно, что самые популярные турецкие курорты у россиян — Даламан, Фетхие, Олюдениз, Мармарис, Бодрум, Измир, Кушадасы, Дидим и Чешме.

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