Россияне стали меньше доверять банкам, в которых обслуживаются, следует из опроса аналитического центра НАФИ, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По подсчетам авторов опроса, 34 процента клиентов не удовлетворены качеством обслуживания и продуктов своих нынешних банков и, возможно, ищут им замену. Показатель растет на протяжении последних пяти лет.

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Одновременно в 2020 году зафиксирован самый низкий за последние пять лет уровень лояльности населения банкам — пять пунктов. По сравнению с 2019-м, он снизился почти в три раза.

При этом доля граждан, довольных нынешним банком, практически не изменилось и составила 39 процентов от числа опрошенных. Еще 27 процентов относятся к своему банку «в целом хорошо» (падение на 11 процентных пунктов). Однако доля критически настроенных резко выросла — с 24 до 34 процентов.

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