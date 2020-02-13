Четырехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью вопреки диагнозу

Четырехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью фэшн-брендов. Об этом сообщает Daily Mail.

Кара Браун (Cara Brown) из города Чешем, Англия, родилась с особенностями интеллектуального развития, однако благодаря стараниям родителей к настоящему времени научилась ходить, разговаривать, а также позировать перед камерой. Вопреки своему диагнозу девочка снимается в рекламе детской одежды для различных марок, в частности для Little Green Radicals.

«Важно, чтобы реклама и средства массовой информации показывали общество таким, какое оно есть на самом деле. Кара помогает людям формировать более широкую картину мира и разрушает негативные стереотипы о синдроме Дауна — и это фантастика. Она отлично справляется, я так горжусь ею», — поделилась мать Кары Мерин (Meryn). Она также отметила, что девочка стала знаменитостью в их городе, и прохожие часто узнают ее на улицах.

Кроме того, по словам Мерин, ее дочь обожает процесс съемки и, рассматривая получившиеся снимки, становится увереннее в себе.

В феврале 2018 года британский масс-маркетный производитель одежды River Island пригласил детей с особенностями развития поучаствовать в рекламной кампании детской коллекции. Среди моделей был мальчик с детским церебральным параличом (ДЦП) всех конечностей, слабым зрением и эпилепсией, врожденно глухонемая девочка со слуховыми имплантатами, испытывающая трудности в обучении из-за задержки речи, и четырехлетняя девочка с синдромом Дауна.

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