Расстрелявшему двух коллег сотруднику спецсвязи дали пожизненное

В Брянске вынесли приговор 31-летнему водителю-фельдъегерю спецсвязи, который расстрелял двух своих коллег: он получил пожизненное лишение свободы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по шести статьям УК РФ: в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением, в совершении разбоя в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, а также в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни и в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

19 сентября 2019 года подсудимый незаконно завладел служебным оружием и убил из него двух сотрудников спецсвязи. Он также похитил 13,9 миллиона рублей и оружие, закрепленное за погибшими коллегами. Кроме того, мужчина забрал запись с камер видеонаблюдения и совершил неудачный поджог. После этого он скрылся с места преступления.

По дороге домой подсудимый избавился от улик, а похищенные деньги и оружие он спрятал на территории своего дома.

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