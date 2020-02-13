В России выросла безработица среди представителей среднего класса, следует из проведенного Сбербанком опроса, выдержки из которого приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По подсчетам авторов, уровень безработицы среди представителей среднего класса в четвертом квартале 2019 года вырос на один процентный пункт — до 11,9 процента. В третьем квартале он равнялся 11,8 процента.

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9,2 процента опрошенных заявили, что заняты частично, но хотели бы работать полный день. В Сбербанке отметили, что расценивают рост безработицы как незначительный. Одновременно респонденты стали более позитивно оценивать перспективы компаний-работодателей. Соответствующий индекс равняется 13 процентам против 5 процентов годом ранее.

Также безработица стала второй по популярности причиной тревоги среди участников опроса — ее назвали 55 процентов респондентов (против 51 процента в четвертом квартале 2018 года). Первое место заняла коррупция (62 процента), третье — инфляция (48 процентов).

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