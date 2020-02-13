В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения. Об этом пишет «Коммерсант».
Поводом для разбирательства стало видео с моментом нападения на здание ФСБ 19 декабря, снятое одним из сотрудников службы. Выяснилось, что съемка велась из кабинета на четвертом этаже здания, где расположено это подразделение.
Управление «П» службы экономической безопасности ФСБ России занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере.