Россиянку лишили выплат на третьего ребенка после смерти двух предыдущих

Жительнице Астрахани отказали в выплатах на первого ребенка после того, как у нее сразу после родов умерли двое других детей, прокуратура начала проверку. Об этом сообщило издание «КаспийИнфо» со ссылкой на областное управление ведомства.

Об истории местной жительницы рассказал депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин в своем Facebook 8 февраля. По его словам, женщине отказали в выплатах на ребенка, так как он не является первенцем. При этом двое детей женщины умерли сразу после рождения, «не прожив и 10 минут».

Ранее Пенсионный фонд в Тверской области решил забрать назад 59 тысяч рублей, которые выплачивались местной жительнице Ирине Ларионовой в качестве пособий на содержание дочери с инвалидностью на протяжении одиннадцати месяцев. Ларионова обратилась в Пенсионный фонд в мае 2018 года, чтобы ей назначили ежемесячную выплату по уходу за ребенком с инвалидностью, так как она не работает и получает пособие по безработице — ей согласились выплачивать 5,5 тысячи рублей.

В 2019 году проверка показала, что на момент обращения женщина работала сиделкой в Общероссийской общественной организации инвалидов. Женщина проработала там с апреля по июнь 2018 года. Однако в Пенсионном фонде решили, что она «скрыла факт своего трудоустройства». Суд постановил взыскать с Ларионовой «переплату» в размере 59 435 рублей. Эти деньги она получала с 7 мая 2018 года по 31 марта 2019-го.

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