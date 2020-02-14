В Индонезии арестовали неженатые пары на День святого Валентина

В нескольких регионах Индонезии полиция провела рейды по гостиницам, арестовав неженатые пары в запрещенный там День святого Валентина. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, речь идет о городе Макасар в провинции Южное Сулавеси. «Социальные болезни должны быть предотвращены. Мы напоминаем обществу о необходимости соблюдать нашу культуру и этику. Презервативы только для женатых взрослых. Они не должны выставляться и продаваться открыто, особенно рядом с такими детскими сладостями, как шоколад», — заявил глава отдела общественного правопорядка в Макасаре.

Известно, что среди арестованных был один гражданин Германии, которому прочитали лекцию о нравах, после чего его освободили. Работников же секс-индустрии отправили в реабилитационный центр.

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Власти провинции Ачех, где действует шариат, и города Депок также запретили празднования Дня святого Валентина и проявления чувств на людях.

Современная численность населения Индонезии оценивается в 270 миллионов человек (четвертое место в мире). Около 88 процентов исповедуют ислам. Тем не менее Индонезия считается светским государством.

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