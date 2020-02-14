Модель примерила платья с разными вырезами на груди и поделилась ощущениями. Ее слова приводит The Sun.

Кэлисон Никс (Kalison Nix) с пятым размером бюстгальтера попозировала перед фотографами в нарядах популярных брендов и оценила их по пятибалльной шкале. На первом опубликованном кадре она запечатлена в синем коротком платье с декольте и вырезами под грудью бренда Boohoo за 20 фунтов (около 1700 рублей). Оно было единственным, которое подошло девушке по размеру и хорошо сидело по ее фигуре. Платье получило оценку 4 из 5.

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Остальные наряды оголили грудь модели, несмотря на то, что размер был тоже подобран верно. Так, например, вещи с сайта Pretty Little Thing — золотое платье с пайетками и оранжевое с вырезами в районе декольте и живота — заняли последнее место в ее списке. Никс приходилось постоянно придерживать грудь во время съемки, чтобы она не обнажалась.

«Оно выглядит как гамак. Мне нужно придерживать платье, чтобы не оголиться», «Я как-будто получила травму и вынуждена носить специальные бинты» — прокомментировала свои образы модель.

Журналисты The Sun решили провести собственное исследование после того, как снимок англичанки Кортни Хендерсон (Courtney Henderson) в откровенном наряде стал вирусным. Она заказала платье на празднование своего дня рождения, увидев, как оно сидит на модели. Однако на опубликованном Хендерсон фото видно, как разрезы изумрудного платья обнажали ее грудь.

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