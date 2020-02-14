Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».

В Офисе утверждают, что информация журналистов «целиком и полностью не соответствует действительности». Зеленский никогда не встречался и не разговаривал с Патрушевым. В президентской администрации считают расследование «Схем» манипуляцией общественным мнением.

Офис призвал руководство «UA: Перший» обратить внимание на распространение не соответствующей действительности информации.

13 февраля в эфир вышел выпуск программы «Схемы», в котором утверждалось, что Патрушев посещал Оман в начале 2020 года, когда там с визитом находился Зеленский. Новый глава Офиса украинского президента назвал расследование «ложью от начала и до конца». Информацию о встрече политиков опровергли и в Кремле.

Украинская оппозиция обвиняла Зеленского в тайных переговорах с российской властью в Омане еще в январе.

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