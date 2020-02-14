Отражение ракетной атаки в Дамаске попало на видео. Кадры в своем Twitter опубликовал журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).
На коротком ролике видно, как в ночное небо на перехват цели взлетает зенитная ракета.
О нападении на сирийскую столицу сообщалось ранее 14 февраля. По утверждению региональных СМИ, самолеты израильских ВВС, не вторгаясь на территорию Арабской Республики, выпустили ракеты по складам оружия проиранских группировок. О жертвах или разрушениях не сообщалось.
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