Руководство премии «Сезар» ушло в отставку на фоне секс-скандала с Полански

Руководство французской киноакадемии, учредившей премию «Сезар», ушло в отставку в полном составе на фоне секс-скандала с режиссером Романом Полански. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что это произошло всего за две недели до вручения наград. Более 200 актеров, продюсеров, режиссеров и деятелей кино потребовали серьезных реформ в организации после того, как новый фильм Полански «Офицер и шпион» получил номинации в 12 категориях.

«Чтобы отдать дань уважения тем мужчинам и женщинам, которые создавали кино в 2019 году, обрести спокойствие и сделать так, чтобы фестиваль оставался именно фестивалем, правление единогласно решило уйти в отставку», — говорится в заявлении киноакадемии. Уточняется, что после церемонии награждения, которая состоится 28 февраля, будет проведено общее собрание для избрания нового совета директоров и руководства.

В ноябре 2019 года феминистки сорвали предпоказ «Офицера и шпиона». Около 40 активисток заблокировали вход в кинотеатр, развернули плакаты и призывали бойкотировать картину.

86-летний режиссер Роман Полански является обладателем нескольких десятков наград. Ранее его обвиняли в изнасиловании. В 1977 году жертвой стала Саманта Геймер. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Кинематографист вину признал и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.

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