Американский дизайнер выпустил обувь с надписями на русском языке

Американский дизайнер Херон Престон (Heron Preston) презентовал обувь с надписями на русском языке. Фотографии появились на сайте бренда.

В коллекцию весна-лето 2020 вошли три одинаковые модели ботинок разных цветов: черные, белые и серые с принтом. На каждую пару нанесено слово «стиль».

Черная версия выполнена из переработанной ткани, имитирующей блестящую кожу, с оранжевой надписью и шнурками в тон. Белые ботинки изготовлены из натуральной гладкой кожи. Третий вариант светло-серого цвета с монохромным принтом состоит из сочетания полиамида и кожи.

Продукция марки доступна к заказу на официальном сайте. Стоимость двух однотонных моделей составляет 42 тысячи рублей, а цена последней пары равна 39 тысячам рублей.

В январе 2019 года Престон уже добавлял в ассортимент своего бренда вещь с кириллической надписью. На черной полипропиленовой сумке Tool Bag («Ящик с инструментами») в виде чемодана с кожаной ручкой и съемным ремнем напечатано русское слово «стиль». Стоимость Tool Bag составляет 875 долларов (55 624 рубля).

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