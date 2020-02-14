Крупнейшего производителя смартфонов в мире «обезглавили»

Председатель совета директоров южнокорейской корпорации Samsung, крупнейшего производителя смартфонов в мире, подал в отставку. Ли Сан Хун покинул пост после приговора по делу о препятствии деятельности профсоюзов, сообщает ТАСС.

Совет директоров корпорации назначит нового председателя в ближайшее время. Samsung «обезглавили» спустя два месяца после того, как Ли Сан Хуну назначили 18 месяцев лишения свободы.

Помимо него обвинения выдвинули в отношении еще 31 сотрудника, наказания назначены 25 сотрудникам. Они использовали личную информацию о членах профсоюзов, чтобы снизить их влияние.

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До этого, 9 декабря 2019 года, вице-президент Samsung и двое других представителей руководства были осуждены на 1,5 года тюрьмы за финансовые махинации.

Ранее, в 2017 году, вице-президент Samsung Electronics и фактический глава Samsung Group Ли Джэ Ен получил пять лет тюрьмы за взяточничество, растрату, укрывательство незаконных доходов, нелегальный перевод средств за рубеж и лжесвидетельство. Дело стало следствием крупного политического кризиса в Южной Корее, в ходе которого президента Пак Кын Хе отстранили от власти за давление на фирмы с требованием перечислять деньги в некоммерческие фонды.

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