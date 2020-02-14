Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с гибелью украинцев под Псковом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил соболезнования в связи с гибелью восьми украинцев в ДТП в Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области», — говорится в сообщении.

Авария, в которой погибли граждане Украины, произошла на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района возле деревни Рудо. Пострадали два человека, их госпитализировали. Как ТАСС сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области, один из пострадавших — гражданин Белоруссии, другой — Украины.

Предположительно, авария произошла из-за того, водитель микроавтобуса ехал по встречной полосе и столкнулся с большегрузом. Вероятно, водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины аварии пока неизвестны. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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