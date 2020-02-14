Определен уровень доверия россиян Путину

Президенту Владимиру Путину доверяют 71,3 процента процента россиян, его работу на посту главы государства одобряют 65,5 процента респондентов. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 14 февраля.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 33,2 процента, КПРФ поддерживают 14,5 процента респондентов, ЛДПР — 12 процентов и «Справедливую Россию» — шесть процентов граждан.

В июне 2018 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя снижение рейтера правительства и главы государства, отметил прагматичное отношение Путина к подобным показателям. Представитель Кремля заявил, что для Путина в первую очередь заботит благополучие граждан.

Позже Песков отметил, что рейтинги не отвлекают российского лидера от работы на благо людей.

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