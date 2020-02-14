Американские ветераны Второй мировой приедут в Россию на День Победы

Участвовавшие во Второй Мировой войне 12 американцев планируют в мае приехать в Россию на празднование Дня Победы. Об этом РИА Новости рассказал резидент неправительственной организации США Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.

По его словам, организация решила спонсировать поездку оставшихся в живых бывших американских военных, чтобы они смогли отметить 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны вместе с российскими ветеранами, а также чтобы «привлечь внимание к Восточному фронту». «Если бы не герои Советской Армии, союзники на Западном фронте не нанесли бы поражение немцам», — сказал собеседник агентства.

Возраст американцев, планирующих приехать в страну, варьируется от 96 до 103 лет. По словам Дэвиса, их ждет насыщенная программа. Четыре дня они проведут в Петербурге, три — в Волгограде, еще пять — в Москве, везде встречаясь с местными ветеранами. Также иностранцы посетят несколько российских школ, где расскажут детям о личном военном опыте, потерях и важности памяти.

Ранее россияне признались, что считают 9 мая важным праздником, однако, по их мнению, власти придают торжествам слишком много помпезности и милитаристских черт. Молодые участники опроса НИУ ВШЭ отметили, что вместо военной техники хотели бы увидеть в этот день историческую реконструкцию парада 1945 года и почтить память воевавших родственников.

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