Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов в 2019 году. Это следует из финансовых результатов за прошлый год, обнародованных компанией.

Как сообщили в «Яндексе», его чистая прибыль составила 11,2 миллиарда рублей (180,9 миллиона долларов). Консолидированная выручка компании за год выросла на 37 процентов, до 175,4 миллиарда рублей (2833,2 миллиона долларов).

В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года. Консолидированная выручка выросла, по сравнению с четвертым кварталом предшествующего года, на 33 процента, до 51,7 миллиарда рублей (835,1 миллиона долларов).

В октябре-декабре 2019 года доля «Яндекса» на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила в среднем 57,5 процента, увеличившись на 1 процент по сравнению с четвертым кварталом 2018-го.

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