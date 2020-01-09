«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

На рынке мобильной связи в России ожидают нового игрока. Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».

Один из собеседников издания рассказал, что «Яндекс» позволит абонентам переключаться между операторами, с ними сейчас продолжаются переговоры. Тарифы виртуального оператора интегрируют с подпиской «Яндекс.Плюс». Другой источник говорит, что клиенты получат безлимитный доступ к кино и музыке, которая присутствует в сервисах компании.

В «Яндексе» сообщили, что планов по запуску MVNO у него нет. При этом близкий к компании источник сообщил, что переговоры с операторами связи ведутся по нескольким проектам, и конкретных соглашений по оператору пока нет.

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Клиентская база виртуальных операторов в 2019 году, согласно прогнозам, должна была достигнуть 10 миллионов абонентов. Лидером на рынке, по данным «ТМТ Консалтинг», остается Yota (57 процентов), потом идут «Ростелеком» (16 процентов) и «Тинькофф Мобайл» (девять процентов).

Эксперты отмечают, что «Яндексу» будет непросто сделать проект прибыльным, хотя у него есть конкурентные преимущества в потреблении контента. Тем не менее мобильная связь для компании является важной частью создаваемой экосистемы, она позволит выдержать конкуренцию со Сбербанком, Mail.ru Group и Тинькофф.

Ранее россиян предупредили о подорожании мобильной связи. Эксперты объясняют, что операторам необходимо компенсировать расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете.

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