Российский губернатор назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников назвал вещь, которая, по его мнению, страшнее коррупции. Видеозапись с соответствующим заявлением чиновника опубликовал Telegram-канал «2ch/Двач».

Ситников заявил на своей пресс-конференции, что страшнее самой коррупции — борьба с ней. «Русские люди такие. За что беремся, — беремся с залихватской удалью и победим всех, себя в том числе», — пояснил чиновник.

«Жена если тебе бритвенные принадлежности вдруг подарит, не относится ли это к коррупции?» — спросил губернатор у коллег и добавил, что сегодня начинают возникать такие вопросы.

Ранее в феврале российский чиновник упрекнул родителей больных детей в желании родить еще. Советник вице-губернатора Красноярского края Андрей Агафонов в ответ на пикет отца, чей сын не получил дорогостоящий препарат и умер от спинальной мышечной атрофии (СМА), упрекнул его в желании родить второго ребенка, который оказался с таким же диагнозом.

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