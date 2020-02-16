Объяснены слова российского губернатора о вещи страшнее коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области объяснила слова главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Об этом сообщает радиостанции «Говорит Москва».

В беседе с журналистами представители губернатора отметили, что СМИ не правильно трактуют слова Ситникова — глава региона говорил о недостатках антикоррупционных мер, а не критиковал антикоррупционное законодательство.

«Это есть на видео, видео выложено. Здесь ничего более не было сказано, видео есть, оно в полном объеме выложено», — отметили в администрации губернатора.

О вещи страшнее коррупции Ситников рассказал в ходе пресс-конференции 15 февраля. «Русские люди такие. За что беремся, — беремся с залихватской удалью и победим всех, себя в том числе», — пояснил чиновник.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!