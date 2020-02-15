США обвинили Россию в попытке стравить западные страны

Россию включили в список стран, своими действиями противоречащих принципам Запада. С таким обвинением выступил госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает «Интерфакс».

Политик раскритиковал Россию за «агрессивные» действия против Украины и Грузии, а также за присоединение Крыма. «Некоторые страны все еще стремятся создавать империи, — высказался глава американской дипломатии. — Россия занимается дезинформацией, пытаясь натравить наших граждан друг на друга».

Помпео добавил, что Россия требует феодальной верности от ряда стран Центральной Азии, однако, по его словам, западные «свобода и демократия» побеждают.

Ранее в феврале госсекретарь США, по неофициальной информации, высказался о навсегда потерянном для Украины Крыме на одной из закрытых встреч во время визита в страну. «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», — отметил он.

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