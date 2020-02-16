«Тоттенхэм» на последних секундах вырвал победу у новичка АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 16 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонцев. На девятой минуте защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд отправил мяч в свои ворота, а через 18 минут поразил чужие. В концовке первого тайма Сон Хын Мин вывел гостей вперед, а на 53-й минуте Бьорн Энгельс восстановил равенство. На последней, четвертой добавленной к основному времени матча минуты Сон оформил дубль и принес «Тоттенхэму» победу.

В активе «Тоттенхэма» 40 очков, команда вышла на пятое место. Новичок АПЛ «Астон Вилла» набрала 25 очков и находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 22 февраля на выезде встретится с «Челси». «Астон Вилла» в тот же день на чужом поле сыграет с «Саутгемптоном».

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